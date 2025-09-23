اتحاد الكرة لصلاح: ستظل فخرنا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة إلى محمد صلاح نجم الفراعنة وقائد المنتخب وذلك بعد خسارته سباق جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2025.

واحتل صلاح المركز الرابع في الترتيب النهائي للجائزة التي تم منحها للفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس مساء الإثنين.

ونشر اتحاد الكرة عبر حسابه على "فيسبوك"، تعلقا مرفقا بصورة صلاح بقميص المنتخب قال فيه: "ستظل فخرنا"، وذلك تعبيرا عن الاعتزال بمسيرة النجم المصري ودعما له رغم عدم الفوز بالجائزة الاستثنائية.

وكان ليفربول قد دعم صلاح أيضا عقب إعلان النتائج، حيث نشر النادي الإنجليزي صورة للاعبه رفقة الجوائز الفردية والجماعية التي حققها الموسم الماضي.