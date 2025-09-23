موجة اعترافات تاريخية ترفع عدد الدول المؤيدة لفلسطين إلى 160

تتوالى اعترافات الدول رسميا بدولة فلسطين في مؤتمر حل الدولتين برئاسة سعودية فرنسية مشتركة في القاعة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



- فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، وذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انطلق في نيويورك مساء الاثنين.

لم يعد بوسعنا الانتظار للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

نتحمل مسؤولية جماعية لفشلنا حتى الآن في بناء سلام عادل بالشرق الأوسط".

وعد إقامة دولة عربية في فلسطين لم يتحقق بعد وعلينا واجب رسم طريق السلام في الشرق الأوسط، وفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين.



- مالطا

أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا في كلمة خلال المؤتمر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

نعترف بالدولة الفلسطينية برهانا على التزامنا بحل الدولتين.

نفخر بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

حل الدولتين هو أسوأ نتيجة لحماس لأنها ترغب بمحو إسرائيل.

نؤيد نهج السلطة الفلسطينية الخاص بدولة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد.

نطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

غزة تعاني التجويع.

عنف المستوطنين في الضفة الغربية يجب أن يتوقف فورا.

لن نسمح لآمال الأطفال الفلسطينيين في مستقبل أفضل بأن تسرق منهم.



- بلجيكا

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن بروكسل تنضم إلى الدول التي تعترف بدولة فلسطين.

نواصل دعم حق تقرير المصير للفلسطينيين ولكن هذه الخطوة ليست مكافأة لحماس.



- لوكسمبورغ

أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن الاعتراف بدولة فلسطين.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مكافأة للعنف وندين بأشد العبارات فظائع 7 أكتوبر.

السلام الحقيقي والدائم يبنى خطوة خطوة وحجرا فوق آخر.



- إمارة موناكو

في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن أمير موناكو ألبير الثاني رسميا الاعتراف بدولة فلسطين.

نعترف بفلسطين دولة بموجب القانون الدولي.

نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حل دائم ومتوازن وتحرير كل الرهائن ونزع سلاح حماس.

حل الدولتين يفتح المجال أمام الاستقرار الدائم والسلام يبنى بالإرادة المشتركة لا بالقوانين.



- كندا

أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 رسميا في مؤتمر حل الدولتين بنيويورك، الاعتراف بدولة فلسطين.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس حلا سحريا ولكنه اعتراف بمبدأ حق تقرير المصير.

نريد إعطاء فرصة للسلام وحل الدولتين.

حكومة نتنياهو تعمل بشكل ممنهج على منع إقامة دولة فلسطينية وتواصل بلا هوادة توسعها الاستيطاني.

إسرائيل تنتهك القانون الدولي.

كل حكومات كندا دعمت حل الدولتين والتزمنا بذلك لعقود طويلة.

على حماس إطلاق سراح كل المحتجزين ونزع سلاحها وألا تؤدي أي دور مستقبلي في حكم فلسطين.



- أندورا

كما أعلنت وزيرة خارجية أندورا إيما تور فاوس، اعتراف حكومتها بدولة فلسطين.

المسار الوحيد ذو المصداقية للخروج من هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين.



وبقرار الدول الست يرتفع عدد المعترفين بدولة فلسطين إلى 160 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وذلك منذ أن أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر إقامتها بالعام 1988.​​​​​​​

وكانت دول عدة قد اعترفت بدولة فلسطين من أبرزها بريطانيا والبرتغال وأستراليا.



ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى حذو تلك الدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين مع نهاية الدورة الـ80 للأمم المتحدة ما يعزز مكانتها القانونية والسياسية. ⁣

وانطلق المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الاثنين، برئاسة سعودية - فرنسية، وبمشاركة العشرات من زعماء العالم، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وسط اعترافات تاريخية بدولة فلسطين.