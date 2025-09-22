علق محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي على الجدل المثار بشأن مطالبة إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، بتعديل عقده، وتلقيه عروضا خارجية من أندية أخرى.

أكد يوسف عبر قناة MBC مصر 2 "لا يوجد أي جديد بشأن ملف إمام عاشور، وأكدنا مرارا وتكرارا على احترام الأهلي للاعبيه وتعاقداته، وأن النادي هو الأكثر دراية بفكرة التمديد أو تجديد، وصاحب القرار الأول والأخير في أي تعديل بالعقود"

وشدد "لن يجبرنا أي لاعب أو وكيل على أي تعديل أو تمديد إلا برغبة النادي، ونؤكد أن علاقتنا قوية للغاية بجميع، ونقدر نجومنا بشكل جيد، ولن يتدخل أحد بشكل سلبي".

وأشار "لم يصل أي عروض لإمام عاشور في الفترة الحالية، ولكن بعد العودة من كأس العالم تلقينا عرضا لم يكن قويا".

واصل المدير الرياضي للأهلي "الأهلي يشتري لاعبيه، وحريص للغاية عليهم، ولكن أي لاعب لديه رغبة في الرحيل أو له موقف آخر، سنقول له مع السلامة، بشرط الحفاظ على حقوق النادي وتعاقداته".

وأتم محمد يوسف تصريحاته في هذا الشأن "أكرر، سنحافظ على حقوق الأهلي، وسنعرض اللاعب بالأرقام والأسعار التي تليق بنا وتحفظ حقوقنا".