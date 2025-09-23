بلجيكا تعلن اعترافها رسميا بدولة فلسطين

انضمت بلجيكا إلى عدد من الدول الأخرى في نيويورك في الإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، مساء الاثنين، في نيويورك خلال مؤتمر حول الصراع في الشرق الأوسط دعت إليه فرنسا والسعودية: "من خلال هذه المبادرة، نواصل دعمنا للقانون الدولي، ولا سيما حق الشعوب في تقرير مصيرها".

وهدف الاجتماع، الذي عُقد عشية انطلاق أسبوع المناقشات رفيعة المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إضفاء زخم جديد لحل الدولتين، الذي يقوم على تعايش إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية جنبا إلى جنب بسلام.

ويراد من المؤتمر زيادة الضغط على إسرائيل للانخراط في مفاوضات.

وقال دي ويفر: "حل الدولتين لم يمت. إنه مُنهك، لكنه قابل للإحياء، ويجب أن يُبعث من جديد من أجل مصلحة الشعبين".

وأعلنت عدة دول غربية كبرى مؤخرا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. وبذلك يرتفع عدد الدول التي اتخذت هذه الخطوة في مختلف أنحاء العالم إلى نحو 150 دولة.