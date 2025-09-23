حبس سيدة وابنها بعد اتهامهما بالشروع في قتل زوجته داخل مقابر بلبيس

أصدرت النيابة العامة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية قرارًا بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها ونجلها بالتعدي على زوجته داخل منطقة المقابر بقرية شبرا النخلة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا ببلاغ من هدى (19 عامًا)، ربة منزل، مقيمة بقرية شبرا النخلة، تتهم فيه زوجها ووالدته بالتعدي عليها والشروع في قتلها داخل المقابر بمركز بلبيس.

وكشفت التحريات الأولية عن صحة الواقعة، حيث تم ضبط والدة الزوج المتهمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيق، وأمرت بضبط وإحضار الزوج المتهم.