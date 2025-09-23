بيربوك تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة

دعت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، يوم الاثنين إلى إقامة دولة فلسطينية "ذات سيادة وقابلة للحياة".

وقالت بيربوك إن مثل هذه الدولة يجب أن تعيش "جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، بحدود معترف بها من الطرفين واندماج إقليمي كامل".

وفي كلمة ألقتها في مؤتمر حول حل الدولتين في الشرق الأوسط عُقد في نيويورك يوم الاثنين، شددت وزيرة الخارجية الألمانية السابقة على أن هذا النموذج هو "السبيل الوحيد لضمان أن تعيش الأجيال المقبلة من الفلسطينيين والإسرائيليين في سلام وأمن وكرامة".

وأضافت بيربوك أن المجتمع الدولي سيواصل العمل لتحقيق هذا الهدف، وأنه "على استعداد لاتخاذ إجراءات حاسمة وتقديم ضمانات دولية".

وتابعت بالقول: "إذا توقفنا عن السعي وراء ما هو صواب لمجرد أننا لم ننجح بعد، فإن الشر هو الذي سينتصر. وذلك سيكون نهاية هذه المؤسسة".

وجاء عقد المؤتمر، الذي هدف إلى إعطاء زخم جديد لحل الدولتين، عشية افتتاح المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، حيث يُتوقع حضور نحو 150 من رؤساء الدول والحكومات.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت عدة دول كبرى عن خطط للاعتراف بدولة فلسطين، لتنضم بذلك إلى نحو 150 دولة حول العالم سبق أن قامت بهذه الخطوة.