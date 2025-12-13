الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له وذلك بعد إنتهاء زيارته الرسمية لدولة إيطاليا، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية وإستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وإلتقى الفريق أحمد خليفة، بالفريق أول لوتشيانو بورتولانو رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

كما عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز أوجه علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين معرباً عن تطلعه إلى زيادة أوجه التعاون بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية بالدور المصرى الفاعل لدعم ركائز الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات العسكرية الثنائية بما يلبى المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

وعلى هامش الزيارة قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول تقديراً لمن قدموا أرواحهم دفاعاً عن أوطانهم.

كما تضمنت الزيارة تفقد الفريق أحمد خليفة لمقر قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية وتابع منظومة العمل بمقر القيادة والذى يعكس أعلى درجات الإحتراف والتنسيق المشترك بين مختلف الأسلحة لإدارة العمليات الحديثة وفقاً لأعلى درجات الدقة والكفاءة.