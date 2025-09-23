قال رجل الأعمال سميح ساويرس، إنه صاحب السبق بين أشقائه "ناصف ونجيب"، موضحًا: "أسست نادي الجونة من 20 سنة.. وقالوا لي انت بعمل إيه لكن التجربة أثبتت نجاحها بمرور السنوات".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على يوتيوب: "أنا أول ما عملت فريق الجونة من حوالي 20 سنة، الناس قالت يعني إيه هتعمل لي فريق كرة. ابتدينا وقتها من دوري الدرجة الرابعة أو الخامسة، وبعد 7 أو 8 سنين كنا في الدوري الممتاز، والنهاردة أخويا ناصف عنده فريق من أحسن الفرق في إنجلترا، يعني اللي اتريقوا رجعوا يعملوا زيي، حسب تعبيره.

وتابع ساويرس حديثه عن بدايات شغفه بالبحر والمراكب، موضحًا أنه بنى أول مركب له في الغردقة بسعر بسيط جدًا بالنسبة لمقاييس الوقت الحالي، لكنه كان كل ما يملك: "أنا أول واحد في العيلة دي اشتريت مركب، دفعت فيه 14 ألف جنيه وجبت له موتور نص عمري، ده كان على قد فلوسي".

واستطرد: "إخواتي اتريقوا عليا وقالوا لي دي نورماندي تو، كانت مركبة حقيرة جدًا"، في إطار سخريته.

وأوضح أنه رغم بساطة المركب، إلا أنه كان بالنسبة له حلمًا شخصيًا تحقق: "بالنسبة لي كان أهم حاجة إني أطلع بيه، أروح جنب جزيرة، أنزل أغطس. وقتها كان البحر الأحمر بخير، وماكانش فيه غير ست أو سبع مراكب على بعض في البحر كله."

وأشار ساويرس إلى أن تلك التجارب الصغيرة التي بدأها بشغف شخصي كانت أساسًا لمشروعات أكبر لاحقًا، وأنه تعلّم من البدايات أن الأحلام تبدأ بخطوة بسيطة، حتى وإن قابلها البعض بالسخرية أو الاستهانة.