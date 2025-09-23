قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تستهدف نموا للصادرات بنسبة 25% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن خطة 2030 تستهدف الوصول بقيمة الصادرات الزراعية إلى ما بين 18 لـ20 مليار دولار.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع المذاع عبر «ON E» أن إيرادات الحاصلات الزراعية الطازجة والمصنعة؛ بلغت 10.6 مليار دولار خلال العام الماضي، مضيفا أن مستهدف هذا العام الوصول إلى 11.5 حتى 12 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر تصدر 450 منتجا زراعيا لأكثر من 167 دولة حول العالم.

ورد على تساؤلات المواطنين والتي طرحها الإعلامي أحمد سالم، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الفاكهة والخضروات، ولا سيما الفاكهة التي وصلت إلى «أسعار فلكية» وعلاقة ذلك بزيادة التصدير.

ونفى وجود أي علاقة بين زيادة الصادرات وانعكاس ذلك على ارتفاع الأسعار، قائلا: «بكل تأكيد لا علاقة بالتصدير بارتفاع الأسعار، لأن الفاكهة كانت متوفرة في الأسواق، بالإضافة إلى أن المنتج المُصدر يخرج من مزارع مخصصة للتصدير، وارتفاع الصادرات مصدره زيادة إنتاجية المزارع».

وطالب بعدم تقييم الأسعار بناءً على المناطق السياحية والاستهلاكية المرتفعة مثل المصايف والساحل الشمالي، قائلا: «مش عايزين نحكم على الفاكهة أننا ننظر عليها في المصيف والساحل، الأسواق موجودة، والأسعار في متناول الجميع؛ ولكن في بداية ونهاية كل موسم الأسعار بتكون مرتفعة، المانجا على سبيل المثال كانت مش لاقية اللي يأخذها! والعنب نفس الأمر».

ودعا إلى تغيير النمط الاستهلاكي لدى المواطن، مقارنا ذلك بالثقافة الأوروبية التي تعتمد على شراء الاحتياجات بالقطعة؛ وليس بالكيلو، قائلا: «عندما نقارن الأسعار في مصر بأوروبا، فإحنا في حتة ثانية خالص، مش المفروض حضرتك تشتري عدد كيلوهات معين، إحنا لما بنسافر برا كلنا بنشتري بالواحدة، لما بشتري مش بشتري 2 كيلو موز بشتري 3 أو 4 قطع، لما بدخل أشتري برتقال لا أشتري 3 أو 5 كيلو برتقال، بشتري واحدة أو اثنين، إحنا مسرفين في استهلاكنا، لازم يكون هناك ترشيد وتقنين للاستهلاك»، حسب قوله.