وزير الخارجية الإسباني: رفض نتنياهو لن يوقف مسار الاعتراف بفلسطين

رفض وزير الخارجية الإسباني تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أكد فيها أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، قائلا إن الإسرائيليين سيطالبون يوما ما بالعيش جنبا إلى جنب بسلام مع الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس يوم الاثنين، إن "موجة حقيقية" من الدول اعترفت بدولة فلسطين منذ أن فعلت ذلك كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج في مايو 2024، مشيرا إلى أن عددا هائلا من الدول يدعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المستمر منذ نحو 80 عاما.

وأضاف: "في اليوم الذي تكون فيه جميع الدول قد اعترفت بدولة فلسطين، سيتعين علينا المضي قدما. وأنا واثق من أننا سنجد في يوم ما الأشخاص المناسبين للسلام من الجانب الإسرائيلي، بالطريقة نفسها التي وجدنا بها ذلك في الجانب الفلسطيني" في إشارة إلى السلطة الفلسطينية.

وتأتي تصريحات ألباريس فيما تتصدر إسبانيا الجهود الدولية للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الحرب في غزة، التي اندلعت إثر الهجوم المفاجئ لحركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، موجها انتقادات إلى ما وصفه بـ"الفظائع" و"القتل المستمر" الذي ترتكبه إسرائيل في القطاع.

وأدلى الوزير الإسباني بتصريحاته قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار اجتماعاتها السنوية لقادة العالم، حيث كان الفلسطينيون يتوقعون أن تعلن 10 دول جديدة اعترافها بدولة فلسطين، لتنضم إلى أكثر من 145 دولة قامت بالفعل بهذه الخطوة. وأعلنت كل من فرنسا ولوكسمبورج وبلجيكا وغيرها اعترافها خلال الاجتماع، رغم إصرار نتنياهو مجددا على أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية. كما جاءت اعترافات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا.