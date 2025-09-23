مصدر أمني ينفي تعرض قيادي إخواني لانتهاكات لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن تعرض أحد قيادات الجماعة، النزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، لانتهاكات لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام.

وأكد المصدر أن النزيل المذكور غير مضرب عن الطعام، ويتم التعامل معه وفقًا للضوابط القانونية المقررة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار نهج الجماعة الإرهابية القائم على اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات في محاولة للحصول على استثناءات لعناصرها من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.

وكان مصدر أمني قد نفى أول أمس الأحد صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات أطلقها أحد عناصر الجماعة الهاربين في الخارج، زاعمًا دخول والده وأحد قيادات الجماعة الأخرى في إضراب عن الطعام داخل محبسهما بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بدعوى تعرضهما لانتهاكات.

وأكد المصدر أن النزيلين المذكورين غير مضربين عن الطعام، ويتم معاملتهما في إطار الضوابط القانونية المتبعة، وتُقدَّم لهما جميع أوجه الرعاية المعيشية والطبية أسوةً بغيرهما من النزلاء، دون أي تمييز أو تجاوز، وذلك وفقًا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأضاف أن ما يثار في هذا السياق ليس إلا استمرارًا لنهج الجماعة الإرهابية في فبركة الأكاذيب وترويج الشائعات بغية الحصول على امتيازات غير قانونية لعناصرها المحتجزين.