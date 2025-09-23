وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك زخمًا دوليًا متصاعدًا مرتبطًا بسلسلة من الاعترافات بدولة فلسطين، يأتي ذلك في ظل ظروف كارثية تمر بها غزة، سواء فيما يتعلق بالإبادة الجماعية التي تحدث تحت أنظار العالم، أو المجاعة التي تسبب بها الجانب الإسرائيلي، مما أدى إلى أوضاع إنسانية مأساوية لا يمكن قبولها في القرن الحادي والعشرين.

وأشار، خلال لقاء خاص مع رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من نيويورك، إلى أن هذه الاعترافات، إلى جانب انعقاد مؤتمر حل الدولتين، تعطي زخماً دولياً كبيراً للملف الفلسطيني، وتعزز الأمل لدى الشعب الفلسطيني بأن المجتمع الدولي يقف إلى جانبه، على عكس ما حدث منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، في ظل جرائم إسرائيلية غير مسبوقة ترتكب بحق شعب أعزل.

وأضاف أن هذه الخطوات إيجابية للغاية ويُثمنها، لكنه أكد على ضرورة المزيد من الاعترافات، خاصة من الدول التي لم تعترف بعد، مع فرض إجراءات محددة على الجانب الإسرائيلي لإجباره على وقف ممارساته التي تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي والمواثيق والعهود الدولية.

وأوضح أن مصر تكثف جهودها للدفع نحو وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية، حيث سيكون هناك موقف عربي إسلامي موحد يدعو لإنهاء الحرب، خاصة وأن الرئيس ترامب يسعى دائمًا للحلول السلمية والسياسية وينبذ الحروب والتصعيد العسكري.