الرئاسة التركية توضح سبب إغلاق ميكروفون أردوغان في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أفادت دائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية أن ميكروفون الرئيس رجب طيب أردوغان تم إيقافه بعد خمس دقائق خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا للقيود الزمنية المحددة.



وانقطع الميكروفون أثناء خطاب أردوغان في مؤتمر فلسطين بالأمم المتحدة بينما كان الرئيس التركي يلقي تصريحات حادة حول السياسة الإسرائيلية في المنطقة، ورجحت الصحيفة التركية "صباح" بأن يكون السبب هجوما إلكترونيا.

وجاء في البيان: "وفقا لإجراءات المؤتمر الدولي رفيع المستوى 'البحث عن حل للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين'، تم تحديد حد زمني مدته خمس دقائق لرؤساء الدول والحكومات، وثلاث دقائق للخطباء الآخرين. وقد خضع خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان أيضًا لهذا النظام. لا يتعلق الأمر برفض خطاب رئيس تركيا أو مقاطعته قسرا".

وأوضحت الدائرة أن خطاب أردوغان قاطعته موجات التصفيق من وقت لآخر، مما أدى إلى تجاوز الحد الزمني.

ولفتت الرئاسة إلى أن "الميكروفون تم إيقافه تلقائيا وفقا للقواعد الفنية بعد انقضاء خمس دقائق". واختتم الرئيس خطابه بعد ذلك بوقت قصير. وقد تم تطبيق إجراء مماثل على خطاب رئيس إندونيسيا ورئيس وزراء كندا.