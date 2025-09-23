مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما يغلق استمارة المشاركة في مسابقة التأليف غدا

أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما عن غلق استمارة مسابقة التأليف بالدورة الثامنة للمهرجان، غدًا الأربعاء، والتي أطلقها المهرجان في الأسبوع الماضي، فيما تقام دورة هذا العام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل.

وأكد الدكتور أسامة رؤوف، رئيس ومؤسس المهرجان، أنه سيتم الإعلان عن كل تفاصيل فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في الخامسة من مساء يوم الخميس المقبل، بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور كوكبة من نجوم الفن، في مقدمتهم الفنان رياض الخولي، والدكتور أيمن الشيوي، والفنان عبد العزيز مخيون، والفنانة هالة صدقي، والفنانة لقاء الخميسي، وأسرة الفنان الراحل لطفي لبيب.