أوكرانيا ترفض تأكيد سيطرة روسيا على مدينة كوبيانسك

قالت وزارة الدفاع في موسكو اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية سيطرت على معظم مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.

وقالت إن جيشها سيطر على 5667 مبنى من إجمالي 8667 مبنى في المدينة التي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر شرق خاركيف.

ولم تؤكد كييف التقدم الروسي كما لم يؤكده المراقبون العسكريون.

وينظر إلى كوبيانسك على أنها هدف استراتيجي مهم بسبب موقعها وروابط النقل. وسقطت المدينة لفترة وجيزة تحت السيطرة الروسية بين نهاية فبراير 2022 ومنتصف سبتمبر من نفس العام.

وقال الجيش الروسي إن السيطرة على المدينة ستسهل المزيد من التقدم في منطقة خاركيف نحو إيزوم وتشوهويف.

واعترفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في كييف بالقتال الشديد حول المدينة لكنها قالت إن كوبيانسك لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية إلى حد كبير.

وقالت مدونة "ديب ستيت" العسكرية الأوكرانية أيضا إن المدينة لا تزال في أيدي القوات الأوكرانية.