قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية صارت تحظى باحترام العالم منذ وصوله إلى سدة الحكم.

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال الجلسة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: «قبل 3 أعوام كنا مضحكة العالم، ومنذ ولايتي كل أعضاء الناتو التزموا بزيادة الإنفاق على الدفاع، مما عمق وزاد من التحالف أقوى من أي وقت».

وأشار إلى هدف زيارته إلى الشرق الأوسط، لإعادة العلاقات الثمينة مع الإمارات والسعودية وقطر، موضحًا أن إدارته تفاوضت على صفقات تجارية تاريخية.

وجدد مزاعمه بشأن إنهاء 7 حروب، قائلًا: «أنهيت 7 حروب قيل أنها لن تحل، بعض منها كان يدور لـ30 عامًا، ويقتل فيها البشر بأعداد لا تحصى».

وواصل: «لا رئيس أو رئيس وزراء أنجز ما يشبه ذلك، وأنجزته في 7 أشهر فقط، الأمر لم يحدث أبدًا في التاريخ، وأتشرف بتحقيق هذا الإنجاز، والأمم المتحدة لم تحاول حتى المساعدة في أي من تلك الحالات».

وأكمل: «كان اهتمامي منصبًا على الأرواح التي تزهق بسبب تلك الحروب، والمفاوضات لم تكن سهلة.. ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس الحصول على جوائز».

وانطلقت في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتستمر أعمال الجلسة التي تعقد هذا العام، تحت عنوان: «معا بشكل أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان»، حتى يوم السبت 27 سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025.