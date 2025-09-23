روبيو يتهم الأمم المتحدة بعدم فعل أي شيء تجاه أوكرانيا وغزة

اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، الأمم المتحدة بعدم فعل أي شي بعد تطرقه إلى الحرب الروسية الأوكرانية والإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأشار في حديثه لقناة فوكس نيوز الأمريكية، إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيطالب الأمم المتحدة بإيجاد معنى وهدف خاص بها، قائلا: "لا يبدو أنهم يفعلون شيئا، كما أنهم بارعون في إنفاق أموال كثيرة".

والخميس الماضي، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

وجاء طرح مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن بعد شروع الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خطة عسكرية تهدف إلى توسيع الاحتلال في قطاع غزة وجعله دائما.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و382 شهيدا و166 ألفا و985 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.