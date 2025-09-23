ترامب: عهدي الحالي هو العصر الذهبي للولايات المتحدة الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العالم تبدل من السلام إلى الحرب خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال الجلسة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: «أمريكا كانت تتجه للأسوأ لكن الوضع تغير مع وصوله إلى الرئاسة مجددًا».

وأكمل: «لدينا أقوى جيش وأقوى اقتصاد وأقوى علاقات، وعهدي الحالي هو عصر ذهبي للولايات المتحدة الأمريكية».

واستشهد بزيادة الاستثمارات إلى 17 تريليونات دولار منذ توليه زمام الحكم منذ 8 أشهر، لافتًا إلى أن الأموال تتدفق من كل أنحاء العالم.

وانطلقت في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتستمر أعمال الجلسة التي تعقد هذا العام، تحت عنوان: «معا بشكل أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان»، حتى يوم السبت 27 سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025.