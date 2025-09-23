شبهات في إشعال حريق متعمد بأحد مساجد السويد

أفادت تقارير بأن حريقا اندلع في مسجد بمدينة كالمار السويدية، الثلاثاء، ما تسبب بأضرار كبيرة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا للاشتباه في أنه كان متعمدًا.

وأفاد أولف بووين، مدير الطوارئ في منطقة هولتسفريد التي يقع فيها المسجد، بأن الحريق اندلع الساعة الثانية فجرًا بالتوقيت المحلي، وأسفر عن أضرار كبيرة في المسجد الخشبي المكوَّن من طابقين.

وأوضح بووين في تصريحات صحفية، أنه عند وصول فرق الإطفاء إلى مكان الحادث، كان الحريق شديدًا لدرجة تصاعد النيران من النوافذ.

وأضاف أن المسجد أصبح غير صالح للاستخدام خلال وقت قصير بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت به.

ولم يُسجَّل أي وفيات أو إصابات جراء الحادث، نظرًا لعدم وجود أحد داخل المسجد عند اندلاع الحريق.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الشرطة فتحت تحقيقا للاشتباه في أن الحريق كان متعمدا.