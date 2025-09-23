فضيحة إبستين تثير خلافات داخل العائلة المالكة في بريطانيا

- ديلي ميل: ولي العهد البريطاني يدعو والده للتبرؤ من عمه ودوقة يورك لصداقتهما بإبستين.. والملك تشارلز يخشى تمردهما

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن مصدر ملكى بريطاني أن خلافا نشب بين ولي العهد البريطاني الأمير ويليام ووالده الملك تشارلز الثالث بشأن ما إذا كان ينبغي للملك التبرؤ من شقيقه الأمير أندرو وزوجته السابقة دوقة يورك سارة فيرجسون بسبب صداقتهما مع الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، الذي انتحر في السجن إثر إدانته بالاتجار الجنسي في القاصرات.

وكانت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" قد أفادت بأن دوقة يورك بعثت برسالة بريد إلكتروني إلى إبستين، تعتذر فيها عن تبرؤها العلني منه، وتعترف بأنها حاولت فقط أن تنأى بنفسها عنه لإنقاذ سمعتها وعملها كمؤلفة لكتب الأطفال.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن 7 جمعيات خيرية أعلنت قطع شراكاتها مع دوقة يورك خلال 24 ساعة، فيما لا تزال جمعيات أخرى تراجع مواقفها.

وبحسب "ديلي ميل"، يُقال إن تشارلز لا يريد في الوقت الراهن قطع جميع الروابط بأندرو وفيرجسون، حتى يضمن ألا تتمرد زوجة أخيه السابقة مثلما فعلت عائلة ساسكس (نجله الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل)، كما أنه يحترم رغبات والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

لكن ولي العهد الأمير ويليام، يعتبر عمه وسارة فيرجسون "ثنائيا انتهازيا" وقد ضاق ذرعا بهما منذ زمن طويل قبل أحدث فضيحة لدوقة يورك.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: "لقد كان وجهه وهو يقف بجانب الأمير أندرو في جنازة دوقة كينت معبرا عن كل شيء".

وأضاف المصدر أن "ويليام يشعر بأن أندرو وسارة فيرجسون مصدر إحراج، وسيحث والده على اتخاذ إجراء".

وتابع: "إن المشهد الذي يظهر فيه ذلك الثنائي الانتهازي وهما يضحكان باستهتار في المناسبات يبدو فظيعا".

وبحسب الصحيفة، من المرجح أن يقوم تشارلز على الفور بحظر ظهورهما علنا مع العائلة المالكة في مناسبات مثل عيد الميلاد. كما قد يقدم أخيرا على طردهما من قصرهما في وندسور، وهو ما يقال إن ويليام يطالب به كحد أدنى.

وقال مصدر لصحيفة "ديلي ميل" إن ويليام يركز أنظاره على مستقبل العائلة المالكة، ومن أجل مصلحة العائلة يجب ألا يظهر أندرو وسارة فيرجسون في أي مناسبات مرة أخرى.