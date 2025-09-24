مدرب الأهلي السعودي: بيراميدز وضعنا في موقف صعب

أكد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، أن فريقه أصبح في موقف صعب بعد الخسارة 1-3 أمام بيراميدز، مساء الثلاثاء، في نهائي كأس القارات الثلاث ببطولة "فيفا إنتركونتيننتال".

قال يايسله في مؤتمر صحفي عقب اللقاء "نحن في موقف صعب بعد هذه الهزيمة، لقد استقبلنا أهداف نتيجة أخطاء مكررة في التعامل مع الكرات الطولية، لقد تكررت الأخطاء بشكل غير مقبول في مباراة نهائية، ولكن بيراميدز استحق الفوز".

وشدد المدرب الألماني "يجب أن نتفادى مثل هذه الأخطاء في الفترة القادمة، هذا واجبنا حتى يكون وضع الفريق أفضل في المواجهات القوية، ولكن في بعض الأحيان تكون هناك ظروف سخيفة خارج عن إرادتنا".

وأشار "لقد حققنا إنجازا مميزا في الموسم الماضي، وتوجنا بلقب بطولة آسيا، ولكننا تأثرنا هذا الموسم بكثرة المواجهات الصعبة في بداية المشوار".

وأتم يايسله تصريحاته بتوجيه اعتذار لجماهير الأهلي السعودي، قائلا "كانوا يستحقون أفضل من ذلك، وسنحاول التحسن والأداء بشجاعة".