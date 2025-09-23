أسامة كمال يقدم أولى حلقات الموسم الجديد من مساء DMC: أحاول نقل الحقيقة والكلمة سلاحي

قدم الإعلامي أسامة كمال، مساء الثلاثاء، أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «مساء DMC»، معربًا عن أمنياته في أن تكون عودته «موفقة».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء: «أنا المواطن المصري أسامة كمال، مهنتي الأساسية هي الإعلام، إقرار ذمتي الأدبية هو إني أمتلك الكلمة ولا شيء غير الكلمة، أدعمها بصورة أو فيديو أو شهادة حق من مواطن زيي».

وأضاف: «أنا المواطن أسامة كمال، مهنتي مذيع، شغلتي أحط إيدي على مصادر الحقيقة وأحاول أنقلها قدر الإمكان، أحقق في المعلومة قبل ما أكون مذيع، إنسان عنده مبدأ، مواطن شايل هم بلده قبل وصف أو لقب، أنا مصري قبل كل شيء».

وواصل: «أنا المواطن أسامة كمال إنسان مؤمن بالإنسانية وحق البشر إن صوتهم يستمع، مؤمن بقوة الكلمة اللي ممكن تغير وتبني وتفتح باب نور قدام العتمة، الكلمة دي هي رصيدي وسلاحي وعهد بيني وبين الجمهور».

ويقدم برنامج «مساء DMC»، من خلال حلقاته تغطيات تلفزيونية شاملة لأهم الأحداث المحلية والعالمية، حيث يسلط الإعلامي أسامة كمال، الضوء على أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية والفنية.

كما يستضيف كمال، من خلال برنامجه، كبار الشخصيات في المجالات كافة، ويناقش العديد من الملفات التي تمس المواطنين والشارع المصري.