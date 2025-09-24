ولاية برلين الألمانية تفوز مجددا بجائزة يانصيب يوروجاكبوت الكبرى بـ 120 مليون يورو

ذهبت الجائزة الكبرى لليانصيب الأوروبي "يوروجاكبوت" البالغة قيمتها القصوى البالغة 120 مليون يورو، إلى العاصمة الألمانية برلين.

وبعد إجراء السحب في العاصمة الفنلندية هلسنكي، أعلنت شركة "فيستلوتو" المشرفة على تنظيم اليانصيب في مدينة مونستر غربي ألمانيا مساء اليوم الثلاثاء أن أحد لاعبي اليانصيب أو مجموعة مشاركة من العاصمة الألمانية، قام باختيار الأرقام الصحيحة.

وبهذا تمت معادلة الرقم القياسي لأكبر فوز في اليانصيب بألمانيا. ومع أرقام الفوز 7 و8 و31 و32 و33 ورقمي اليورو الإضافيين 10 و11، لم يتم اختيار الفائز الرئيسي في المسابقة إلا بعد إجراء اثنتي عشرة جولة سحب. وباستثناء برلين، لم تذهب الجائزة الكبرى بقيمة 120 مليون يورو مرتين إلى أي ولاية اتحادية أخرى حتى الآن.

وفي يوليو 2022، تم الفوز بالجائزة الكبرى لأول مرة بقيمتها القصوى البالغة 120 مليون يورو، وذهبت حينها إلى الدنمارك. وفي نوفمبر 2022، حقق لاعب من برلين الفوز مسجلاً بذلك رقمًا قياسيًا لألمانيا. وفي يونيو 2023، ذهبت الجائزة الكاملة إلى ولاية شلزفيج-هولشتاين الألمانية. أما في يناير/كانون الثاني 2024 انتقلت الجائزة إلى النرويج، وفي يونيو من العام الماضي إلى الدنمارك، وآخر مرة في مايو 2025 إلى ولاية بادن-فورتمبرج.

وغالبًا ما يتم تقاسم الجائزة الكبرى. ففي أبريل مثلاً، حصل لاعبون من ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية وسلوفينيا على 60 مليون يورو، وفي ديسمبر 2024 تقاسمها لاعبون من شمال الراين-ويستفاليا وولاية راينلاند-بفالتس الألمانية المجاورة. ولم يربح أحد هذه الجائزة الكبرى منذ أغسطس.

ويبلغ احتمال الفوز بجائزة يوروجاكبوت 1 من 140 مليونًا.





