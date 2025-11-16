السعودية تقدم 90 مليون دولار لدعم الحكومة اليمنية في عدن

أفادت مصادر بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، بأن السعودية أودعت نحو 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني، ضمن دفعتين من الدعم الاقتصادي المعلن للحكومة في عدن.

وكانت المملكة أعلنت في 20 سبتمبر الماضي، عن تقديم دعم اقتصادي قيمته 1.38 مليار ريال سعودي للحكومة اليمنية، ضمن برنامج سعودي لتنمية وإعمار اليمن يهدف إلى دعم ميزانية الدولة.

وأوضحت المصادر لوكالة رويترز للأنباء أن هذا الدعم السعودي الجديد جاء في وقت تعاني فيه الحكومة أزمة مالية حادة، تسبب فيها تأخر دفع مرتبات الموظفين لأكثر من أربعة أشهر.

وأكد مسئول في البنك المركزي اليمني بعدن أن البنك بدأ اليوم صرف الرواتب المتأخرة بعد وصول الدفعتين.

وسيتيح الدعم السعودي تعويض جزء من العجز الكبير في إيرادات الحكومة المعترف بها دوليا، والتي تكبدت خسائر بنحو ثلاثة مليارات دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة توقف تصدير النفط بعد هجمات الحوثيين على الموانئ في جنوب وشرق البلاد في أكتوبر 2022.

إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية غير النفطية ونفاد احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها السعودية لإيداع الدعم أسهمت مباشرة في تسريع صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

وتشهد حكومة عدن أزمة اقتصادية خانقة نتيجة انخفاض الإيرادات ونقص احتياطي العملة الصعبة، فضلا عن ضعف العملة وارتفاع الأسعار.