اليمن: جرحى الجيش يبدأون اعتصاما مفتوحا في تعز للمطالبة بتحسين وضعهم

صعد جرحى الجيش اليمني في محافظة تعز اليمنية من احتجاجهم، اليوم الأحد، وشرعوا في تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر السلطة المحلية للمطالبة بتحسين وضعهم.

ونفذ عشرات الجرحى وقفة احتجاجية نددوا فيها بما وصفوه استمرار الإهمال والتجاهل الحكومي لمطالبهم.

وقال ماهر هادي، رئيس الدائرة الإعلامية لرابطة الجرحى في تعز، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن الجرحى المحتجين بدأوا تنفيذ اعتصام مفتوح ونصبوا خياما في محيط مقر السلطة المحلية، في خطوة تصعيدية تهدف للضغط على الجهات الحكومية للاستجابة لمطالبهم القانونية والإنسانية التي طال انتظارها.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بعد سنوات طويلة من "الإهمال والتجاهل الحكومي" لملفات الجرحى، سواء فيما يتعلق بالعلاج داخل اليمن أو خارجه، أو صرف التعويضات المالية، أو متابعة الحالات الحرجة التي لا تزال تعاني من مضاعفات خطيرة دون أي حلول جادة.

ونبه إلى أن معانات الجرحى لم تعد قابلة للتحمل في ظل تدهور أوضاعهم الصحية والمعيشية، والكثير منهم بحاجة عاجلة إلى عمليات جراحية متقدمة وعمليات ترميم وتأهيل طبي لم تتكفل بها الجهات المعنية رغم الوعود المتكررة.

واعتبر أن تنفيذ الاعتصام المفتوح جاء بعد نفاد كل الوسائل السلمية، من مراسلات ومطالبات ولقاءات مع مسئولين محليين وحكوميين دون تقدم ملموس.

وطالب هادي الحكومة الشرعية والسلطة المحلية في تعز ووزارة الدفاع، بسرعة اتخاذ قرارات واضحة وملزمة تضمن صرف مستحقاتهم المتأخرة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، وإعادة ترتيب ملفاتهم الطبية والإدارية بما يكفل لهم حياة كريمة تليق بتضحياتهم.

ودعا كل اليمنيين إلى التضامن مع الجرحى باعتبار قضيتهم إنسانية تتعلق بمن قدموا أرواحهم وأجسادهم دفاعًا عن تعز.

وقبل نحو أسبوع بدأ الجرحى تنفيذ وقفات احتجاجية في تعز للمطالبة بتحسين وضعهم وصرف رواتبهم التي انقطعت منذ نحو خمسة أشهر.