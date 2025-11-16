استبعاد مصر من القائمة النهائية لأفضل منتخب إفريقي 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في القارة لعام 2025، والتي شهدت مفاجأة مدوية تمثّلت في غياب منتخب مصر الأول عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي.

وضمت القائمة النهائية ثلاثة منتخبات فقط، وهي:

المغرب (المنتخب الأول)

المغرب (منتخب تحت 20 عامًا) عقب تتويجه بلقب كأس العالم للناشئين

كاب فيردي بعد عروضه القوية مؤخرًا على مستوى القارة

وبذلك يغيب منتخب مصر عن سباق الجائزة، رغم مشاركته القارية والدولية خلال العام، في قرار أثار تساؤلات لدى جماهير الكرة المصرية.

بيراميدز في النهائي لجائزة أفضل نادٍ إفريقي

وفي سياق متصل، أعلن «كاف» القائمة المختصرة لجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا 2025، والتي شهدت حضورًا مصريًا عبر نادي بيراميدز، المتوّج بلقبي دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي، حيث يتنافس على الجائزة مع:

ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)

نهضة بركان (المغرب)