توفيت أمس الثلاثاء، عملاقة سينما ستينات القرن العشرين الممثلة الفرنسية الإيطالية كلوديا كاردينالي التي رحلت "عن 87 عاما محاطة بأبنائها" في مقر إقامتها في نيمور بضواحي باريس، على ما أفاد مدير أعمالها.

وأدت كاردينالي المولودة في تونس أدوارا في أفلام لعدد من أبرز المخرجين مثل لوكينو فيسكونتي وفيديريكو فيليني وريتشارد بروكس وهنري فيرنوي وسيرجيو ليوني.

وقال مدير أعمالها لوران سافري في رسالة نصية "إنها تترك لنا إرث امرأة حرة وملهمة، في مسيرتها كفنانة وكامرأة على السواء".

- البدايات والنشأة

وُلدت كلوديا كاردينالي عام 1938 في تونس لعائلة من أصول إيطالية، حيث نشأت في بيئة متوسطية متعددة الثقافات.

درست في مدارس محلية قبل أن تحصل على منحة دراسية للذهاب إلى إيطاليا، وهناك بدأت ملامح مسيرتها الفنية.

- الانطلاقة السينمائية

عُرفت لأول مرة بعد مشاركتها في مسابقة جمال محلية بتونس، قادتها لاحقًا إلى عالم الأضواء في إيطاليا. سرعان ما اكتشفها المخرجون الكبار بفضل جمالها المميز وكاريزمتها القوية.

- أعمالها البارزة

شاركت في أكثر من 150 فيلمًا، من بينها "الفهد" (1963) مع فيسكونتي، و**"8½" (1963)** مع فيليني، و**"ذات مرة في الغرب" (1968)** مع سيرجيو ليوني، لتصبح إحدى أبرز نجمات السينما الأوروبية في الستينات والسبعينات.

- الألقاب والجوائز

اعتُبرت كاردينالي رمزًا عالميًا للسينما، وحصلت على عشرات الجوائز، بينها تكريمات من مهرجان برلين السينمائي ومهرجان فينيسيا، كما لُقبت بـ"السيدة الأولى للسينما الإيطالية".

- الجانب الإنساني

عُرفت بدفاعها عن حقوق المرأة، وانخراطها في قضايا إنسانية واجتماعية، ما جعلها قدوة لكثير من النساء والفنانات.

- إرثها الفني

برحيلها، يطوي العالم صفحة من صفحات السينما الذهبية التي جمعت بين الجمال والموهبة والحرية، تاركة إرثًا خالدًا في تاريخ الفن السابع.