انتابت كرونيسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، مشاعر متباينة بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بنتيجة 3-1، مساء الثلاثاء، والتتويج بلقب كأس القارات الثلاث، أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ضمن بطولة فيفا إنتركونتيننتال.

قال يورتشيتش في تصريحات عقب اللقاء الذي أقيم في ملعب الإنماء بمدينة جدة "أنا فخور للغاية بهؤلاء اللاعبين، لقد كسرنا كل التوقعات على مدار عام، وحققنا اليوم فوزا مستحقا ولقبا جديدا أمام فريق كبير وسط جماهيره، ومتسلحا بنجوم محترفين قادمين من دوريات أوروبية كبيرة".

أضاف المدرب الكرواتي "كنت أعرف أن الأهلي يعاني من ضغط المباريات في بداية الموسم الجاري، وركزنا على ذلك في استعدادنا للمباراة، وترجمنا ذلك على أرض الملعب وسط حضور جماهيري غفير".

وتابع "لقد نفذ اللاعبون التعليمات بإتقان شديد، وواصلنا نجاحاتنا بلقب جديد بعد تتويج قاري بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة، ونجحنا في تجهيز اللاعبين ذهنيا للعب وسط حضور جماهيري غفير".

وأتم المدير الفني لفريق بيراميدز تصريحاته "رغم سعادتي الكبيرة بهذا الإنجاز، لكنني محبط بعدم وجود صحفيين مصريين في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء".