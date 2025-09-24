أنغام تختتم حفل قاعة ألبرت الملكية في لندن بإلتقاط صورة مع الجمهور: أحلى ليلة في العمر

اختتمت الفنانة أنغام حفلها بقاعة ألبرت الملكية في لندن، بصورة ألتقطتها مع الجمهور، معلقة: "ممكن أخد معاكم صورة.. صورة العمر.. أحلى ليلة في العمر.. أحلى ليلة في عمري أكيد.. رديتولي عمري".

وحرص القائمون على قاعة ألبرت الملكية في لندن، على تكريم الفنانة أنغام، أثناء حفلها الذي تحييه وسط جمهورها هناك، كونها ثاني مطربة مصرية تغني بالقاعة بعد عبدالحليم حافظ، كما حرصت شركة "لايف ناشينز" المنظمة للحفل على تكريمها أيضا.

وأطربت الفنانة أنغام، جمهور حفلها بقاعة ألبرت الملكية في لندن، بباقة متنوعة من أغانيها المفضلة للجمهور، وعلى رأسها "قلبك"، إلى جانب أغنيات "عمري معاك"، و"خليك معاها"، و"إيه الأخبار"، وسط تفاعل ضخم من الجمهور.

وحرصت الفنانة أنغام على التعبير عن شكرها وامتنانها للجمهور، في حفلها بقاعة ألبرت الملكية في لندن، قائلة: "خلوني أقولكم اللي في قلبي، بما إن اللي في قلبي كلام كتير عايز يتقال من حب وشكر وعرفان وامتنان.. شكرا لكل من قلبي لكل جمهوري هنا وفي كل الوطن العربي، ولكل واحد دعى لي بالشفاء.. دعائكم هو اللي ساعدني أقف تاني على رجلي".

كما أنغام حرصت على شكر جمهورية مصر العربية، وسفيرها في لندن، الذي ساهم كثيرا في إقامة الحفل، وساعد في وصول الفرقة الموسيقية.

وحرصت أنغام أيضا على التعبير عن الشكر والامتنان للملكة العربية السعودية وهيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ، لدعمهم المستمر، ونقلهم للحفل على التلفزيون لكل جمهورها، معلقة: "يارب تستمر روح الأخوة اللي مابين مصر والسعودية، وتصمد ضد أي حد يحاول يوقع بينهم".

وافتتحت الفنانة أنغام، حفلها بقاعة ألبرت الملكية في لندن، بأغنية "كل ما نقرب"، وسط ترحيب وحفاوة كبيرة من جمهورها، الذين حرصوا على تهنئتها بعودتها مجددا، قائلين: "حمدلله على سلامتك"، لترد لهم التحية قائلة: "الحمدلله فعلا بجد.. أنا شوفت السلامة وشوفت الحب وشوفت الدعم منكم.. شكرا جدا على حضوركم".

وحرص جمهور حفل الفنانة أنغام، على الترحيب الحار بها، في حفلها الأول بعد تعافيها من أزمتها الصحية، مهنئها على عودتها معلقا: "حمدلله على السلامة"، لترد لهم التحية بالقبولات.

وتطل أنغام على جمهورها، بحفل غنائي تحييه في لندن عاصمة المملكة المتحدة، للقاء جمهورها هناك بقاعة ألبرت الملكية، والتي تتسع لأكثر من 5000 شخص، وذلك في الظهور الأول لها بعد تعافيها من أزمتها الصحية، التي استمرت لأسابيع، حيث سافرت في رحلة علاجية في ألمانيا لإجراء جراحة لاستئصال ورم حميد بالبنكرياس، ثم عادت إلى مصر لتقضي فترة نقاهة بفيلاتها في الساحل الشمالي.

ويذاع الحفل على شاشة mbc مصر، ومنصة شاهد، وتراوحت أسعار تذاكر الحفل من 50 جنيها إسترلينيا، وحتى 800 جنيه إسترليني.

يشار إلى أن أنغام عادت بقوة إلى الساحة الغنائية، حيث طرحت مساء السبت الماضي أحدث أغانيها «سيبتلي قلبي»، والتي طرحتها على شكل فيديو كليب، قامت بتصويره أثناء قضائها فترة النقاهة بالساحل الشمالي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.