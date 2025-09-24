قاعة ألبرت الملكية في لندن تُكرم أنغام كأول مطربة مصرية وثاني فنان بعد عبد الحليم حافظ تحيي حفلا بها

حرص القائمون على قاعة ألبرت الملكية في لندن، على تكريم الفنانة أنغام، خلال حفلها الذي تحييه وسط جمهورها هناك، كونها أول مطربة مصرية وثاني فناني مصر غناء بالقاعة بعد عبد الحليم حافظ، كما حرصت شركة "لايف ناشينز" المنظمة للحفل على تكريمها أيضا.

وأطربت الفنانة أنغام جمهور حفلها بقاعة ألبرت الملكية في لندن، بباقة متنوعة من أغانيها المفضلة للجمهور، وعلى رأسها "قلبك"، إلى جانب أغنيات "عمري معاك"، و"خليك معاها"، و"إيه الأخبار"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وحرصت الفنانة أنغام على التعبير عن شكرها وامتنانها للجمهور، في حفلها بقاعة ألبرت الملكية في لندن، قائلة: "خلوني أقولكم اللي في قلبي، بما إن اللي في قلبي كلام كتير عايز يتقال من حب وشكر وعرفان وامتنان.. شكرا من قلبي لكل جمهوري هنا وفي كل الوطن العربي، ولكل واحد دعالي بالشفاء.. دعائكم هو اللي ساعدني أقف تاني على رجلي".

كما حرصت أنغام على شكر جمهورية مصر العربية وسفيرها في لندن، الذي ساعد كثيرا في إقامة الحفل، وساهم في وصول الفرقة الموسيقية.

وحرصت أنغام أيضا على التعبير عن الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية وهيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ، لدعمهم المستمر، ونقلهم للحفل على التلفزيون لكل جمهورها، معلقة: "يارب تستمر روح الأخوة اللي بين مصر والسعودية، وتصمد ضد أي حد يحاول يوقع بينهم".

وافتتحت الفنانة أنغام حفلها بقاعة ألبرت الملكية في لندن، بأغنية "كل ما نقرب"، وسط ترحيب وحفاوة كبيرة من جمهورها، الذين حرصوا على تهنئتها بعودتها مجددا، قائلين: "حمد الله على سلامتك"، لترد لهم التحية قائلة: "الحمد لله فعلا بجد.. أنا شوفت السلامة وشوفت الحب وشوفت الدعم منكم.. شكرا جدا على حضوركم".

وحرص جمهور حفل الفنانة أنغام على الترحيب الحار بها، في حفلها الأول بعد تعافيها من أزمتها الصحية، مهنئين إياها على عودتها، معلقين: "حمد الله على السلامة"، لترد لهم التحية بالقبولات.

وتطل أنغام على جمهورها، بحفل غنائي تحييه في لندن عاصمة المملكة المتحدة، للقاء جمهورها هناك بقاعة ألبرت الملكية، التي تتسع لأكثر من 5000 شخص، وذلك في الظهور الأول لها بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي استمرت لأسابيع، حيث سافرت في رحلة علاجية إلى ألمانيا لإجراء جراحة لاستئصال ورم حميد بالبنكرياس، ثم عادت إلى مصر لتقضي فترة نقاهة بفيلتها في الساحل الشمالي.

ويذاع الحفل على شاشة mbc مصر، ومنصة شاهد، وتراوحت أسعار تذاكر الحفل من 50 جنيها إسترلينيا وحتى 800 جنيه إسترليني.

يشار إلى أن أنغام عادت بقوة إلى الساحة الغنائية، حيث طرحت مساء السبت الماضي أحدث أغانيها «سيبتلي قلبي»، والتي قدمتها على شكل فيديو كليب، قامت بتصويره خلال قضائها فترة النقاهة بالساحل الشمالي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.