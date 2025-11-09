أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن عدد العائدين إلى سوريا منذ عام 2016 وصل إلى مليون و290 ألف شخص، وهو رقم متزايد يوميا ويعد "نتيجة مفرحة ومبشرة"، وفق قوله.

وأكد أردوغان أن قضية اللاجئين السوريين كانت من أكثر الملفات استغلالا سياسيا في تركيا، مشيرا إلى أن الأحزاب المعارضة استغلت هذا الملف خلال الانتخابات الأخيرة بحملة وصفها بأنها عنصرية وأدت إلى نتائج سلبية على مرشحه، وفقا لتلفزيون سوريا.

وقال أردوغان، خلال تصريحات للصحفيين لدى عودته من أذربيجان مساء السبت، إن تركيا التزمت بالجانب الإنساني تجاه اللاجئين السوريين، مضيفا: "كأنصار، لا يمكننا طرد المهاجرين ولن نفعل ذلك، وتمسكنا بهذا المبدأ منذ البداية وسنستمر على هذا النهج".

وأشار إلى أن أعمال بناء المساكن في شمال سوريا بدأت بالفعل، وأن عودة اللاجئين تتسارع مع تحسن الأوضاع وترسيخ الاستقرار والسلام في البلاد.

وفي سياق متصل، أعلن محافظ ولاية غازي عنتاب، كمال جبر، عن عودة نحو 80 ألف سوري من المدينة إلى بلادهم، مؤكدا أن عدد اللاجئين السوريين في المدينة حاليا يبلغ 335,973 شخصا مقارنة بـ470 ألفا قبل عامين.

كما ذكر وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن نحو 550 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا إلى سوريا خلال العام الماضي، مؤكدا أن هذا الرقم يعكس زيادة ملموسة في وتيرة العودة الطوعية خلال الفترة الأخيرة.