وزير العدل الفلسطيني: الاعترافات الأخيرة بدولتنا تمنحنا أساسا قانونيا أقوى للتحرك دوليا

قال وزير العدل الفلسطيني المستشار شرحبيل الزعيم، إن الخطابات التي أُلقيت مؤخرًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن أكدت اتساع الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، باستثناء مواقف الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد قليل من الدول.

وأكد الزعيم، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن اعتراف دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا بدولة فلسطين يُعد تطورًا نوعيًا، معتبرًا أن العالم أصبح يُدرك أن فلسطين لم تعد «أراضي متنازع عليها»، بل دولة تحت الاحتلال.

وأشار إلى أن هذا التحول يمنح فلسطين أساسًا قانونيًا أقوى للتحرك دوليًا، بما في ذلك تقديم شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، كما طالب الدول التي تعترف بفلسطين بتفعيل قوانينها الداخلية التي تُجرّم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

ورحّب بخطوات دول مثل إسبانيا، التي أعلنت وقف التعاون العسكري مع إسرائيل، داعيًا الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة، بما في ذلك وقف التبادل التجاري ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه.

وأضاف: «لا نرى في الحرب وسيلة لتحقيق دولتنا، لكن نؤمن بوسائل الضغط السياسي والاقتصادي والقانوني لإحقاق الحقوق الفلسطينية».

وتعليقًا على المؤتمر الدولي لدعم حل الدولتين الذي عُقد في نيويورك بمشاركة السعودية وفرنسا، اعتبر الزعيم أن نتائجه كانت مهمة للغاية، حيث أكد البيان الختامي على ضرورة وقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة، وعودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تحت إشراف ودعم عربي ودولي لتحقيق هذا الانتقال.

وأكد أن «القضية الفلسطينية أصبحت محور اهتمام دولي، والمجتمع الدولي قادر على وقف هذا الصراع وتحقيق العدالة إذا ما توافرت الإرادة السياسية».