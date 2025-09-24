سجل السويدي ألكساندر إيزاك مهاجم ليفربول المنتقل إليه هذا الصيف في صفقة قياسية من نيوكاسل أول أهدافه مع فريقه الجديد، بعدما هز شباك ساوثهامبتون خلال الفوز 2 / 1 بكأس الرابطة الإنجليزية.

وأحرز إيزاك هدفا في الفوز الذي حققه ليفربول بدور الـ32 من البطولة، بعدما استفاد من خطأ دفاع ليحصل على الكرة أمام المرمى مباشرة ويسدد في الشباك قبل عودة الحارس في الدقيقة 43.

ونجح شيا شارليس في استغلال خطأ دفاعي أيضا لليفربول ليسجل منه هدف التعادل في الدقيقة 76.

لكن الفريق الذي أراح مدربه الهولندي آرني سلوت بعض من نجومه الأساسيين مثل المصري محمد صلاح والثلاثي الهولندي فيرجيل فان دايك ورايان جرافنبرج، وكودي جاكبو، سجل الهدف الثاني بتوقيع الفرنسي هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 85، ليجنب فريقه سيناريو ركلات الترجيح.

لكن إيكيتيكي الذي سجل هدف فوز فريقه، لم ينتبه لكونه قد حصل على بطاقة صفراء في وقت ليقوم بخلع قميصه للاحتفال ويحصل على بطاقة حمراء في آخر 4 دقائق من المباراة.