الأربعاء 24 سبتمبر 2025 2:10 ص القاهرة
نقابة المهن التمثيلية تنعي مرفت زعزع: فقدنا أيقونة الاستعراضات المسرحية


نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 1:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 1:05 ص

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، مصممة الاستعراضات القديرة الفنانة مرفت زعزع، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل داخل مستشفى هليوبوليس، إثر إصابتها بجلطة في المخ.

وأكد الدكتور أشرف زكي أن الوسط الفني فقد برحيلها واحدة من أبرز الأسماء التي تركت بصمة واضحة في مجال الاستعراضات والرقص المسرحي، مشيرًا إلى أن أعمالها ستظل باقية في ذاكرة الفن المصري والعربي.

وتقدمت النقابة بخالص التعازي إلى أسرتها الكريمة وجمهورها ومحبيها، داعية المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.


