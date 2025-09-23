ترامب خلال اجتماعه مع القادة العرب: سنبحث إمكانية وضع حد لحرب غزة وربما ننهيها الآن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيبحث خلال اجتماعه مع القادة العرب إمكانية وضع حد للحرب في قطاع غزة، معقبًا: «ربما ننهيها الآن».

وركز في كلمته لوسائل الإعلام قبل انطلاق المباحثات المغلقة، مساء الثلاثاء، على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وأضاف: «نهتم كذلك بالشعب الإسرائيلي وبيبي نتنياهو، ونسعى لإعادة الرهائن إلى منازلهم، فمازال هناك 20 رهينة محتجزة، و38 جثمانًا، ونبذل كل ما بوسعنا لإعادتهم جميعهم إلى ذويهم».

وأعرب عن تقديره لجهود أمير قطر تميم بن حمد، ووساطة الدوحة لوقف الحرب، ليرد عليه الأمير: «سيدي الرئيس شكرا على المقابلة، سأتحدث بإيجاز واختصار؛ العالم كله مهتم بإعادة الرهائن ومهتمون كذلك بشعب غزة، فالموقف الذي يعيشه شعب غزة صعب جدًا، وينبغي بذل كل ما بوسعنا لوقف الحرب ونعيد الرهائن».

وعقب ترامب بالقول: «شكرًا صديقي وأهلًا بك معي على الطاولة، لقد أديت أداء جيدًا، وتشرفت بلقائكم اليوم، هذا اللقاء مهم وأحب أن أتشاور مع كل شخص منكم، وسنتحدث عن قضايا مهمة كثيرة».

وانطلق مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع القادة العرب والمسلمين، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة.

وانعقد الاجتماع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وعدد من الزعماء الآخرين.