مندوب مصر الأممي: التعنت الإسرائيلي غير المبرر يعرقل جهود إنهاء الحرب

قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق، إن مصر سعت منذ اليوم الأول لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ليقينها أن خروج الأمور عن السيطرة سيدخل المنطقة في أتون مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن الأيام أثبتت صحة هذه التقديرات.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

ونوه أن «جهود إنهاء الحرب وُوجهت بتعنت غير مبرر من جانب إسرائيل في أكثر من موضع، دون الوصول إلى نهاية توقف الحرب وتحقن الدماء».

وأضاف: «لم تعد النوايا الإسرائيلية تجاه غزة والقضية الفلسطينية مستترة، إذ باتت التصريحات والتحركات الإسرائيلية تكشف عن توجه حقيقي نحو إعادة هندسة الوجود الفلسطيني في غزة، وهو ما يتضمن تهجير جزء كبير من السكان عبر العمليات العسكرية والتجويع والقضاء على مقومات الحياة في غزة».

وأشار إلى أن «العملية العسكرية الراهنة لاقتحام مدينة غزة تأتي في إطار تنفيذ هذا المخطط الخبيث، وهو ما تؤكد مصر رفضها التام له وما ينتج عنه من آثار».

وشدد على أن «مثل هذه الإجراءات تفتقر إلى أي سند قانوني أو أخلاقي، وتهدد السلام القائم منذ قرارات الـ5 عقود بشكل لا يمكن تصور مخاطره على كل دول المنطقة».