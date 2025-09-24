البابا ليو يشيد بعمل طاردي الأرواح الشريرة والشياطين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر بعمل القساوسة الذين يقومون بطرد الأرواح الشريرة والشياطين، وذلك في رسالة إلى الجمعية الدولية لطاردي الأرواح الشريرة بمناسبة اجتماعها السنوي اليوم الثلاثاء.

وفي رسالته، تحدث البابا عن خدمة حساسة وضرورية بشكل استثنائي لتحرير الناس من الشر.

وحضر نحو 300 من القساوسة الاجتماع الذي عقد بالقرب من روما.

وقال البابا في رسالته أيضا إن "أي مؤمن يتعرض للمس لابد من دعمه بالصلوات والدعوات للمسيح"، وفقا لتقرير وكالة أنسا الإيطالية.

وأضاف أن الرب سيكون قادرا على ضمان النصر على الشيطان من خلال سر طرد الأرواح الشريرة.