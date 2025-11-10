كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل إصابة مارك كاسادو، لاعب وسط برشلونة، التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام سيلتا فيجو، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة «سبورت» أن اللاعب خضع صباح اليوم لفحوصات طبية داخل مرافق النادي، وتبيّن أنه يعاني من إصابة خفيفة في العضلة الأمامية، لا تدعو للقلق.

وأوضحت الصحيفة أن كاسادو سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص خلال فترة التوقف الدولي الجارية، على أن يكون جاهزًا للعودة والمشاركة مع الفريق في مواجهة أتلتيك بيلباو المقررة يوم 22 نوفمبر الجاري.

وكان برشلونة قد حقق فوزًا مهمًا على سيلتا فيجو بنتيجة 4-2، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، خلف ريال مدريد المتصدر بـ 31 نقطة.