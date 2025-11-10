رابطة البريميرليج تكشف عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة 11

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الحادية عشرة من منافسات البريميرليج، والتي اختُتمت مساء أمس الأحد.

ووفقًا لما نشرته الرابطة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، فقد ضمت القائمة ثمانية لاعبين، جاء في مقدمتهم نجم مانشستر سيتي، جيريمي دوكو، الذي تألق أمام ليفربول بتسجيله هدفًا وصناعته لآخر، ليساهم في فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويُنافس دوكو على الجائزة كل من:

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

أليخاندرو جارناتشو (تشيلسي)

كيرنان ديوسبري هال (إيفرتون)

أوماري هاتشينسون (نوتينجهام فورست)

توماش سوتشيك (وست هام)

تياجو (برينتفورد)

دانيال بالارد (سندرلاند).

يُذكر أن أرسنال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بعد نهاية الجولة الحادية عشرة من المسابقة.