أكسيوس: ترامب يطرح مبادئ لإنهاء حرب غزة أمام قادة عرب ومسلمين

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لعرض مجموعة من المبادئ على قادة عرب ومسلمين، يوم الثلاثاء، تتعلق بإنهاء الحرب في غزة وترتيبات الحكم لما بعد الحرب، وذلك بحسب مسؤولين أمريكيين وعرب.



**أهمية الخطوة

وقال الموقع الأمريكي إن هذه المبادرة تعتبر أكثر المقترحات وضوحًا ومباشرة التي يقدمها ترامب حتى الآن لإنهاء الحرب.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع قادة ومسؤولون كبار من السعودية، الإمارات، قطر، مصر، الأردن، تركيا، إندونيسيا، وباكستان، وفقا للموقع الاخباري الامريكي.

تفاصيل المبادرة

إلى جانب وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن، سيبحث ترامب مبادئ تتعلق بانسحاب إسرائيل من غزة، وترتيبات الحكم في القطاع بعد الحرب دون مشاركة حركة حماس، بحسب الموقع الأمريكي.

كما تسعى الولايات المتحدة لإقناع الدول العربية والإسلامية بـ:

إرسال قوات عسكرية إلى غزة لتمكين انسحاب إسرائيل وضمان الاستقرار.

تأمين تمويل عربي وإسلامي لمرحلة الانتقال وإعادة إعمار القطاع.



وأشار أكسيوس إلي أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو صرح الإثنين أن بلاده مستعدة لإرسال جنود ضمن قوة حفظ سلام في غزة.

تأتي هذه التطورات في وقت وصلت فيه المفاوضات بشأن وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن إلى طريق مسدود، بينما تواصل إسرائيل الدفع بثلاث فرق مدرعة ومشاة لاحتلال مدينة غزة.



وفي موازاة ذلك، شهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك مؤتمرًا لدعم حل الدولتين، انتهى بإعلان فرنسا وعدة دول أوروبية أخرى اعترافها الرسمي بدولة فلسطينية.