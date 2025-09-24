كارولين عزمي تكشف أسرار مشوارها الفني في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس الأحد المقبل

تستضيف الفنانة إسعاد يونس، الفنانة الشابة كارولين عزمي في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، في حلقة الأحد المقبل حيث يدور اللقاء حول مشوارها الفني منذ بداياتها على خشبة المسرح مرورًا بمحطاتها الدرامية وصولًا إلى مكانتها الحالية بين نجمات جيلها.

تتحدث كارولين عن بدايتها في مسرح الجامعة وكيف ساهمت التجارب الأولى في صقل موهبتها ومنحها الثقة للوقوف أمام الكاميرا، كما تسترجع ذكريات مشاركتها في عدد من الأعمال التي صنعت لها شعبية مثل مسلسل "أبو العروسة" الذي اعتبرته نقطة تحول مهمة في مسيرتها الفنية، بالإضافة إلى أدوارها المميزة في أعمال أخرى لاقت صدى واسعًا بين الجمهور.

وتكشف خلال الحوار عن المواقف الطريفة والإنسانية التي مرت بها في الكواليس، مؤكدة أن دعم زملائها من الفنانين كان دائمًا مصدر قوة وإلهام لها. وأشارت إلى أن نجاح أي فنان يعتمد على اجتهاده واستمراره في تطوير أدواته إلى جانب حب الناس الذي اعتبرته "أغلى تكريم يمكن أن يحظى به الفنان"، كما تقوم بعمل بعض الأكلات المحببة لها داخل مطبخ البرنامج.

من جانبها، تشيد إسعاد يونس بموهبة كارولين عزمي، مؤكدة أنها واحدة من الوجوه الشابة التي أثبتت حضورها بقوة وأنها تمثل جيلًا جديدًا قادرًا على حمل راية الدراما المصرية إلى المستقبل.



