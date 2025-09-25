ترامب: طلبت من أردوغان وقف شراء النفط الروسي حال مواصلة الحرب

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مؤتمرا صحفيا مشتركا في البيت الأبيض، استعرضا خلاله ملفات ثنائية وإقليمية بارزة، من بينها التعاون العسكري، العلاقات التجارية، ومستقبل التعامل مع روسيا على خلفية حربها ضد أوكرانيا.

أعلن ترامب أنه سيبحث مع أردوغان ملف طائرات "إف-16" إلى جانب مسألة الرسوم الجمركية التي وصفها بأنها "جزء من النقاش حول توسيع العلاقات التجارية بين البلدين"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأوضح أن واشنطن وأنقرة تعملان على "بلورة صفقات تجارية مهمة ستعود بالنفع على الجانبين".

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، شدد ترامب على أنه طلب من الرئيس التركي وقف شراء النفط الروسي إذا واصلت موسكو حربها.

وأضاف: "أردوغان شريك مهم، وأتوقع منه خطوات واضحة في هذا الاتجاه (التوقف عن شراء النفط الروسي)"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خيّب" أمله.

وبشأن الحرب في غزة، قال الرئيس الأمريكي إنه عقد "اجتماعا رائعا" مع زعماء المنطقة، مضيفا "أعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق. أريد استعادة الرهائن دفعة واحدة.. ويجب أن اجتمع مع الجانب الإسرائيلي".

وفيما يخص سوريا، قال ترامب: "رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة للتنفس بناء على طلب السعودية وتركيا وقطر"، مبرزا "أعتقد أننا سنصدر إعلانا كبيرا اليوم".

وتابع: "الرئيس أردوغان كان المسؤول عن تحقيق إنجاز رائع هو إزاحة النظام السابق في سوريا".

من جهة أخرى، أكد ترامب أن التفاهم مع تركيا "مفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل التنسيق الوثيق مع أنقرة في القضايا الأمنية والتجارية على حد سواء.

من جهته، قال الرئيس التركي إن زيارته إلى واشنطن تتيح "فرصة لمناقشة عدد من اتفاقيات الأسلحة المهمة"، مؤكدا أن بلاده تسعى لتعزيز تعاونها الدفاعي مع الولايات المتحدة، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف أن الجانبين سيواصلان بحث الملفات العالقة، وعلى رأسها التفاهمات العسكرية وصفقات التسليح.