هآرتس: إسبانيا تلغي صفقة أسلحة جديدة مع إسرائيل

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن إسبانيا ألغت صفقة أخرى مع إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، بقيمة 207 ملايين يورو، لشراء حاضنات ملاحة وهجوم متطورة من شركة رافائيل الحكومية لطائراتها من طراز يوروفايتر تايفون.

ووفقًا للصفقة المبرمة العام الماضي، كان من المفترض أن تُورّد الشركة حوالي 45 حاضنة لايتنينج متطورة لسلاح الجو الإسباني، بحسب ما نقتله وكالة معا الفلسطينية.

وينضم هذا القرار إلى سلسلة من إلغاءات صفقات أخرى بمئات الملايين من اليوروهات لتوريد صواريخ مضادة للدبابات، وأنظمة مدفعية متطورة، وذخيرة.

- حظر إسباني على إسرائيل

ويوم الأربعاء، دخل قانون الحظر المفروض على إسرائيل بسبب استمرار الحرب في غزة، والذي أعلن عنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في وقت سابق من هذا الشهر، كجزء من تصعيد الإجراءات ضد إسرائيل، حيز التنفيذ في إسبانيا.

ويحظر القانون، من بين أمور أخرى، تصدير أو استيراد الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج من وإلى إسرائيل.

كما يُحظر أيضًا مرور هذا النوع من المعدات عبر إسبانيا. وعلى الرغم من ذلك، يحتفظ القانون بالحق لمجلس الوزراء في الانحراف عن أحكامه في حالة الإضرار بالمصالح الوطنية العامة من خلال تنفيذ الحظر.

كما حظرت الحكومة أيضًا مرور الوقود الذي قد يستخدمه الجيش الإسرائيلي عبر الموانئ الإسبانية، لكنها تستثني عدة أنواع من وقود الطائرات.

ويتضمن القانون أيضًا حظرًا على استيراد المنتجات من المستوطنات، بل ويحظر أيضًا الإعلان عن هذه المنتجات.

- إلغاء عقد ضخم

في الأسبوع الماضي، ألغت إسبانيا عقدًا ضخمًا لشراء أنظمة مدفعية من شركة إلبيت سيستمز؛ حيث كانت هذه صفقة بقيمة 700 مليون يورو لشراء صواريخ إلبيت بولس، التي تُطلق عليها إسبانيا اسم سيلام.

وكجزء من الصفقة، التي وُقّعت في أكتوبر 2023، كان من المفترض أن تتعاون إلبيت مع شركتي إسكريبانو وإكسبال الإسبانيتين لتصنيع الأنظمة في إسبانيا.

وفي الوقت نفسه، ألغت إسبانيا أيضًا صفقة بقيمة 237 مليون يورو لشراء صواريخ سبايك من رافائيل. وفي أبريل، ألغت إسبانيا صفقة بقيمة 6.6 مليون يورو لشراء رصاصات عيار 9 ملم من شركة آي إم آي سيستمز.