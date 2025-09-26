وزير الكهرباء: نسب إنجاز محطة الضبعة تجاوزت 33% وتصل 42% بنهاية العام ودخول الوقود النووي 2027



قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، إن تحريك وعاء ضغط مفاعل الضبعة تمهيدًا لنقله إلى مصر يمثل حدثا هاما في مرحلة بناء المفاعل النووي، لافتا إلى أن تركيب وعاء الضغط يتيح المضي قدما في إضافة معدات أخرى داخل المفاعل، وفق الجدول الزمني والتنفيذي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي لمنصة دول بريكس للطاقة الذرية «أسبوع الذرة» في موسكو، أن نسب التنفيذ الحالية تتجاوز 33%، مع توقعات ببلوغ 42% بنهاية العام، وفق قياسات تشمل ما يجري على الأرض وما يجري إنجازه في مسارات المشتريات والتعاقدات ذات الصلة.

وكشف أن عام 2026 سيشهد ارتفاعا في وتيرة التنفيذ، بما في ذلك الاستعداد لدخول الوقود النووي خلال عام 2027 والانتهاء من جزء كبير من منظومات الحماية المادية المطلوبة في موقع المشروع، بالتوازي مع استمرار أعمال الإنشاءات.

وأوضح أن أبعاد التعاون مع روسيا تمتد إلى قطاعات كالطاقة الجديدة والمتجددة، ومجال البطاريات، إلى جانب الصناعة الطبية وبعض المعدات النووية المستخدمة في التطبيقات الطبية والتعاون البحثي.

وشارك الدكتور محمود عصمت، في مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل الأول لمحطة الضبعة النووية من مدينة بطرسبورج إلى مصر.