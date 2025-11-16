أهلي جدة يبدأ خطوات الحفاظ على ميندي وتجديد العقد

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي أهلي جدة بدأ التحرك من أجل تجديد عقد حارس مرماه السنغالي إدوارد ميندي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة «الرياضية» أن إدارة الأهلي فتحت رسميًا ملف تجديد عقد ميندي، قائد وحارس الفريق، حيث بدأت في التواصل مع وكيل أعماله خلال الأيام الماضية للتعرّف على رغبته ومتطلباته قبل بدء المفاوضات الرسمية حول تمديد العقد.

وأضافت الصحيفة أن ميندي أبدى موافقته المبدئية على فكرة التجديد، ولا يمانع الاستمرار ضمن صفوف الأهلي خلال السنوات القادمة.

يذكر أن الأهلي كان قد تعاقد مع الحارس السنغالي في صيف 2023 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد حتى صيف 2026.