نائب رئيس اتحاد الدواجن: انخفاض غير مسبوق في الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضًا غير مسبوق خلال الفترة الحالية، وسط انتظام كبير في قطاع إنتاج الدواجن الأم وكتاكيت التسمين وبيض المائدة.

وأشار "الزيني" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "على مسئوليتي" في قناة صدى البلد، اليوم السبت، إلى أن أسعار الدواجن كانت لامست نحو 95 إلى 97 جنيهًا في المزرعة خلال الربع الأول من 2025، لكنها تراجعت اليوم لتصل إلى حوالي أقل من 60 جنيهًا، مسجلة بذلك انخفاضًا يقارب 35% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف "الزيني" أن أسعار البيض شهدت أيضًا تراجعًا كبيرًا، حيث كانت الكرتونة وصلت إلى 200 جنيه العام الماضي، بينما يشهد السوق حاليًا استقرارًا كبيرًا في إنتاج البيض من الأمّهات، ما ساهم في زيادة المعروض بشكل كبير، وانخفاض الأسعار في المزرعة بنسبة تتجاوز 40%، ومن المتوقع أن يتجاوز إنتاج البيض هذا العام 16 مليار بيضة.

ولفت "الزيني" إلى أن نسبة الأعلاف مستقرة ويوجد مخزون استراتيجي، وأن الإنتاج الحالي من الدواجن وبيض المائدة ارتفع بنسبة 25% مقارنة بعام 2024، ما يعكس قدرة السوق على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، ويغلق الباب أمام استيراد المنتج المحلي.

وتابع "الزيني" أن سعر الكتكوت تراجع من 55 جنيهًا إلى 8 جنيهات نتيجة زيادة الإنتاج، متوقعًا أن تشهد التدفقات الإنتاجية في 2026 زيادة إضافية تصل إلى 20%.

وأكد "الزيني" على أهمية تحقيق التوازن في السوق، بحيث يتم البيع بأسعار مناسبة توفر هامش ربح للمزارع دون أن تتعرض المنتجات للخسارة.