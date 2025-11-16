فيران توريس بعد دخوله نادي العظماء: الطموح لا يتوقف مع الماتادور

أعرب فيران توريس، مهاجم منتخب إسبانيا، عن فخره الكبير بالوصول إلى قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الماتادور، بعدما سجل هدفًا جديدًا في شباك جورجيا خلال مواجهة السبت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال توريس في تصريحات نقلتها صحيفة «أس» الإسبانية، إن دخوله هذه القائمة يعد حلمًا تحقق، خاصة مع معادلة رقم اثنين من أساطير الكرة الإسبانية، هما سيرجيو راموس وألفريدو دي ستيفانو. وأضاف: «لا يجب أن نتوقف عن الطموح، يجب أن نواصل السعي لتحقيق المزيد من النجاحات».

وأشاد مهاجم برشلونة بأداء المنتخب خلال الانتصار برباعية أمام جورجيا، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة مميزة، لكنه شدد على أن التأهل لم يُحسم بعد، مضيفًا: «علينا التركيز الآن على مواجهة تركيا المقبلة، فهي خطوة حاسمة في طريقنا نحو المونديال».

ورفع توريس رصيده إلى 23 هدفًا بقميص إسبانيا، ليصبح في المركز العاشر ضمن قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب.

وتملك إسبانيا عدة فرص لحسم التأهل في الجولة الأخيرة أمام تركيا يوم الثلاثاء المقبل، إذ يكفيها الفوز أو التعادل، وحتى الخسارة بفارق بسيط، لضمان بطاقة العبور المباشر لكأس العالم 2026.