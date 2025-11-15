عاصفة قوية تضرب جنوبي كاليفورنيا وتزايد احتمالات الفيضانات المفاجئة

غمرت عاصفة قوية بشكل غير معتاد، تُعرف باسم النهر الجوي، جنوبي كاليفورنيا اليوم السبت، مما دفع إلى إصدار تحذيرات من حدوث فيضانات في مناطق مقاطعة لوس أنجليس الساحلية التي اجتاحتها حرائق الغابات مؤخرا.

وأفادت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في لوس أنجليس وأوكسنارد بسقوط أمطار غزيرة اليوم بمعدلات تصل إلى 5ر2 سنتيمتر في الساعة في المناطق الساحلية المعرضة للفيضانات المفاجئة.

وهطلت أمس الجمعة أمطار تجاوز منسوبها 10 سنتيمترات على مقاطعة سانتا باربرا الساحلية لدى اقتراب العاصفة من لوس أنجليس، فيما حثت الهيئة الوطنية للأرصاد السكان على البقاء في منازلهم وسط الرياح العاتية.

وبدأت سحابة طويلة من الرطوبة الاستوائية التي تشكلت فوق المحيط الهادئ بغمر منطقة خليج سان فرانسيسكو الأربعاء الماضي، وهطلت منها أمطار غزيرة على جنوبي كاليفورنيا أمس الجمعة واليوم السبت.