علق الإعلامي عمرو أديب، على حادث السير الذي تعرض له الفنان أحمد سعد، قائلا: «أحمد سعد بجد واخد عين، لأنه في أوج نجوميته حاليًا».

وأشار خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» إلى أن الفنان أحمد سعد يعيش أزهى فتراته الفنية بعد سنوات طويلة لم ينل فيها حقه.

ولفت إلى أن «الفترة الماضية أصبحنا نشاهد حوادث كثيرة» مستعرضا صورا لسيارات محطمة في حادث وقع أول أمس أسفر عن ما بين 9 إلى 11 ضحية، قائلا: «حوادث الطرق كثيرة، ودائما ما أقول إن الحوادث في مصر حاسمة، في الخارج لو مات 10 أو 11 في حادثة البلد بتقف، نحن نريد خبراء طريق يقولوا لنا الحكاية إيه! ليه حوادثنا مهلكة وقاتلة؟».

وأشاد بالطفرة «غير الطبيعية» التي شهدتها شبكة الطرق في مصر، قائلا: «هناك عدد من الشوارع تمت إعادة رصفها مع افتتاح المتحف المصري الكبير، تمشي فيها كأنك ماشي على بساط الريح، مستوى الطرق وصل إلى حالة غير طبيعية».

وتساءل عن سبب وقوع الحوادث، قائلا: «هل نحتاج إلى إعادة تأهيل السائقين؟ أو نتخذ إجراءات حاسمة أكثر ضدهم، هل هناك عيوب معينة موجودة في الطرق بحاجة إلى أن نأخذ بالنا منها!».

وحذر من السلوكيات القاتلة من الشباب، قائلا: «بعض الشباب معهم سيارات ورق، لا يمكن أركب السيارة التي يركبونها وأفعل بها ما يفعلونه، بيغرز ويعمل خمسات وستات وسبعات، وأنت عارف إن نهايته في القبر خلاص، هو إما مستبيع أو مجنون أو شارب حاجة!».