الاحتلال الإسرائيلي يحدد موعد لمحاكمة إمام الأقصى بتهمة التحريض على الإرهاب

قضت محكمة الصلح في القدس، بتحديد موعد جلسة محاكمة الشيخ عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في ملف لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية ضده منذ يوليو 2024.

ووفقًا لقرار محكمة الاحتلال يواجه إمام المسجد الأقصى اتهامات النيابة العامة له بزعم "التحريض على "الإرهاب"، على خلفية كلمتي تعزية ألقاهما عام 2022 في بيتي عزاء الشهيدين عدي التميمي ورائد خازم في مخيمي شعفاط وجنين، إلى جانب تهمة ثالثة تتعلق بنعي قائد حركة حماس إسماعيل هنية خلال خطبة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأكد طاقم الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري، أن هذه المحاكمة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية والملاحقات السياسية والدينية والفكرية التي يتعرض لها في السنوات الأخيرة، والتي شملت إبعاده عن المسجد الأقصى، ومنعه من السفر والتواصل مع بعض الشخصيات، وصولًا إلى إصدار قرار بهدم منزله.

وأشار الطاقم إلى أن هذه الإجراءات جاءت استجابةً لحملة تحريض واسعة شنّتها أحزاب ومنظمات يمينية متطرفة طالبت بالتضييق على الشيخ صبري واتخاذ خطوات انتقامية بحقه، مستغلة نفوذها السياسي والقانوني في المؤسسات الرسمية.

ويتولى الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري مجموعة من المحامين، وانضم إليهم مؤخرًا مؤسستا عدالة والميزان لحقوق الإنسان.